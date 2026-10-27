SpaceX запустила двигатель Starship перед историческим полётом

На испытательном стенде Масси проверили один двигатель корабля; следующим этапом может стать тест всех шести

SpaceX провела ночью статический огневой тест корабля Starship Ship 42, который готовят к миссии Flight 15. Об испытании сообщили в NASASpaceflight.

Прожиг состоялся на полигоне Масси в Техасе и затронул один двигатель Raptor. Такие проверки позволяют оценить работу силовой установки перед дальнейшими испытаниями и запуском.

Во время статического прожига корабль остается закрепленным на испытательном стенде, а двигатель запускают на ограниченное время. Инженеры проверяют его работу и собирают данные, необходимые для подготовки следующего этапа испытаний. В этот раз проверка была ограничена одним двигателем. Следующим этапом должен стать статический прожиг с одновременным запуском всех шести двигателей Ship 42.

Однако подтверждения, что такой тест уже назначен или состоится в ближайшее время, пока нет. Испытания проходят в рамках подготовки Starship к Flight 15, для которого SpaceX планирует использовать Ship 42 и ускоритель Booster 22, которые должны поймать при возвращении.

Параллельно Ship 43 отрабатывает процедуру захвата механическими манипуляторами, известными как chopsticks. Эти тренировки необходимы для совершенствования технологии возвращения и повторного использования ступеней Starship.