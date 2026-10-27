У новейшей российской ракеты «Союза-5» появился шанс побороться за зарубежные космические заказы

В «Роскосмосе» отмечают значимый интерес иностранных потенциальных клиентов к запускам своих аппаратов на «Союзе-5»

После успешного первого запуска российской ракеты-носителя «Союз-5» появился заметный интерес со стороны потенциальных иностранных заказчиков. Об этом заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по стратегическому развитию Борис Глазков на конгрессе «Русский инженер».

«Первый запуск состоялся 30 апреля, он был успешным. Оператор пуска - совместное предприятие России и Казахстана. Да, конечно, непосредственно с Российской Федерацией многие страны сейчас в силу понятных причин отказываются или не могут работать по заказу пусков на этом носителе. Но я могу вам сказать так аккуратно, что количество желающих иностранных потенциальных потребителей пуска на этой ракете после первого успешного пуска стало значимым», — сообщил топ-менеджер «Роскосмоса».

При этом иностранные заказчики обращаются не напрямую в «Роскосмос», а к казахстанским партнёрам. Ракету и её запуск создавали в рамках совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек», оператором которого выступает совместное предприятие двух стран. Глазков отметил, что спрос на пуски есть и дальнейшее сотрудничество в этой сфере неизбежно.

Первый запуск «Союза-5» состоялся 30 апреля с космодрома Байконур в 21:00 по московскому времени. Обе ступени ракеты отработали штатно, габаритно-массовый макет полезной нагрузки после выведения упал в заранее закрытом для судоходства и авиации районе Тихого океана.

«Союз-5» — двухступенчатая ракета среднего класса. Она предназначена для выведения автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с помощью разгонных блоков. Заявленная грузоподъёмность ракеты составляет 17 тонн.