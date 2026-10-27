«Такого объема электроэнергии в наших мегаполисах уже нет». В «Ростелекоме» заявили, что российские дата-центры переведут на газ, а в будущем могут запитать от ядерных реакторов ⁠ 7

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что российским дата-центрам придётся адаптироваться к двум проблемам: угрозам физической безопасности и нехватке электроэнергии в крупных городах. Об этом он рассказал на SOC Forum.

По мнению Осеевского, центры обработки данных стали потенциальными целями в случае конфликтов, а в крупнейших мегаполисах уже недостаточно свободных энергомощностей для их дальнейшего развития. «Такого объема электроэнергии в наших основных мегаполисах уже нет», — сказал глава «Ростелекома».

Это может изменить подход к размещению ЦОДов: их станут распределять по разным локациям и проектировать с расчётом на более эффективное энергопотребление.

В качестве одного из решений глава «Ростелекома» назвал газовую генерацию. По его словам, Россия располагает достаточными запасами газа, чтобы использовать его для производства электроэнергии непосредственно для нужд дата-центров.

«В качестве возможного источника электроэнергии будет использоваться газовая генерация, поскольку газ в стране все-таки есть, а в дальнейшем — я в это очень верю — это компактные ядерные реакторы, поскольку Россия является несомненным лидером в ядерных технологиях. Такие решения появятся, мы в этом абсолютно уверены», — добавил Михаил Осеевский.