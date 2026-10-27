АЭС «Аккую» проверили на прочность: оборудование выдержало давление с запасом

Теперь можно начать подготовку к горячей обкатке реакторной установки

На первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции завершили гидравлические испытания оборудования второго контура. Проверка подтвердила его прочность и качество монтажа, что позволяет приступить к подготовке реакторной установки к горячей обкатке.

Испытания продолжались три дня. Специалисты проверили четыре парогенератора, паровые арматурные блоки и трубопроводы питательной воды. Оборудование подвергли давлению 12,6 МПа — на 15% выше проектного рабочего значения. Перед началом проверки парогенераторы нагрели до 126 °C, а температура воды в ходе испытаний достигала 135 °C.

Давление повышали поэтапно, контролируя состояние оборудования и герметичность соединений. После выдержки на максимальном уровне его снизили до 10,1 МПа для заключительного осмотра. В работах участвовали специалисты «Аккую Нуклеар», «Атомтехэнерго» и «Росатом Сервис», а также представители турецкого Агентства по ядерному регулированию (NDK).

По словам генерального директора «Аккую Нуклеар» Сергея Буцких, результаты испытаний подтвердили надежность оборудования и качество сварных соединений.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция Турции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Строительство ведет «Росатом» по модели Build-Own-Operate, предполагающей, что компания не только построит станцию, но и будет владеть ею и эксплуатировать ее.