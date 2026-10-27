Маск раскрыл цель для двигателя Raptor 4: гораздо мощнее Raptor 3 без увеличения массы

Илон Маск рассказал о планах по развитию ракетного двигателя Raptor 4. В публикации от 26 октября он заявил, что целевая тяга новой версии на уровне моря составит 300 тонн, причем масса двигателя, по его расчетам, должна остаться примерно такой же, как у Raptor 3. Таким образом, SpaceX намерена увеличить мощность силовой установки без существенного роста ее веса.

В той же ветке Маск уточнил, что Raptor 3 сейчас позволяет надежно получать около 230 тонн тяги. Если разработчикам удастся достичь заявленных для следующего поколения 300 тонн при сопоставимой массе, прирост составит около 30%. Это позволит улучшить характеристики ракетной системы Starship.

Тем временем на космодроме Starbase в Техасе продолжается подготовка к следующему испытательному полёту Starship.