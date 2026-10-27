Представлены умные вытяжки Skyworth, которые очищают воздух

Компания Skyworth представила линейку кухонных вытяжек с искусственным интеллектом на осенней презентации новых продуктов 2026 года.

Устройства предназначены не только для удаления дыма и испарений при готовке, но и для улучшения качества воздуха. На передней панели отображается концентрация частиц PM2.5, а световой индикатор с ИИ дополняет систему обратной связи. Покрытие корпуса выполнено без печатного рисунка.

Старшая модель L8 Ultra обеспечивает воздушный поток до 35 м³/мин и максимальное статическое давление 1500 Па. Она поддерживает автоматическую регулировку мощности и защиту от обратного потока. Модели L8 Pro и L8 рассчитаны на производительность 33 и 30 м³/мин соответственно. Инфракрасный датчик и технология AI-LBI, по заявлению производителя, определяют интенсивность кухонных испарений и автоматически регулируют воздушный поток с точностью 98%.

Для очистки воздуха используется технология динамического улавливания частиц, которой приписывается эффективность удаления PM2.5 до 97%. Система отрицательных ионов заявлена как обеспечивающая 98% эффективности стерилизации. Технология AI-TVOC выявляет запахи и газы, включая бензол, ацетальдегид и формальдегид, а также предупреждает о повышенном уровне метана.

Среди дополнительных функций — голосовое управление, подключение к нескольким варочным панелям, контроль загрязнения жиром и самодиагностика.