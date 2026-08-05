Starlink Mobile будет конкурировать с обычными сотовыми операторами, а SpaceX будет зарабатывать триллион долларов в год: Илон Маск рассказал о будущем своих проектов

Уже в 2027 году SpaceX рассчитывает запускать по ракете в сутки

SpaceX провела первую квартальную конференцию с инвесторами после выхода на биржу, во время которой Илон Маск не только подвел финансовые итоги, но и озвучил амбициозные планы компании в сфере космоса, спутниковой связи и искусственного интеллекта.

Изображение: SpaceX

По итогам второго квартала 2026 года выручка SpaceX составила 7,8 млрд долларов. Это оказалось выше прогноза аналитиков, ожидавших около 6,93 млрд долларов. Главными источниками дохода стали спутниковый интернет Starlink, принесший 4,3 млрд долларов, и подразделение SpaceXAI с выручкой 2,6 млрд долларов.

Несмотря на рекордные доходы, компания пока остается убыточной. Чистый убыток за квартал составил 541 млн долларов. Впрочем, результат оказался значительно лучше ожиданий рынка: аналитики прогнозировали убыток почти в 2 млрд долларов.

Изображение: SpaceX

Одним из самых громких заявлений конференции стал долгосрочный прогноз Илона Маска. По его словам, уже к 2030 году годовая выручка SpaceX может достичь 1 трлн долларов.

Маск также обратил внимание на стремительно растущий дефицит памяти для систем искусственного интеллекта. По его оценке, мировое производство памяти увеличивается примерно на 20% в год, тогда как спрос растет примерно на 200% ежегодно или даже быстрее.

Компания раскрыла и планы по развитию собственной ИИ-инфраструктуры. К концу 2026 года SpaceX намерена довести совокупную вычислительную мощность своих дата-центров до 2 ГВт, а к концу 2027 года — почти до 10 ГВт. При этом инфраструктура проектируется с запасом, позволяющим в будущем масштабироваться до энергопотребления и охлаждения на уровне 20 ГВт.

Финансовый директор компании сообщил, что всего за первые недели третьего квартала SpaceX уже заключила облачные контракты на сумму 6,7 млрд долларов. При этом лишь около 10% вычислительных мощностей SpaceXAI используется для обучения новых версий модели Grok, тогда как основная часть предназначена для облачных ИИ-сервисов и обработки запросов клиентов.

Еще одним стратегическим направлением станет спутниковая мобильная связь. По словам Маска, сервис Starlink Mobile должен составить конкуренцию крупнейшим американским операторам — AT&T, Verizon и T-Mobile. Компания рассматривает возможность развертывания компактных базовых станций, подключенных к сети Starlink, что позволит значительно сократить затраты на строительство традиционной сотовой инфраструктуры.

Не обошлось и без новостей о Starship. Маск подтвердил, что SpaceX рассчитывает уже к 2027 году выйти на темп один запуск корабля в сутки, а первую высадку людей на Луну компания по-прежнему планирует осуществить в 2028 году.