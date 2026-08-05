Илон Маск назвал цель Starship — 10 млн тонн грузов на орбите ежегодно
В 4000 раз больше, чем сейчас выводит Falcon 9
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что в долгосрочной перспективе космическая система Starship должна увеличить объем грузов, доставляемых на орбиту, до 10 млн тонн в год. Об этом он рассказал во время публикации квартальной отчетности компании.
«Сейчас при помощи Falcon мы доставляем на орбиту примерно 2,5 тыс. тонн грузов за год. Все остальные доставляют около 300 тонн, так что в год на нас приходится 80-90% всех грузов с Земли на орбиту. Мы рассчитываем, что Starship позволит нам доставлять более миллиона тонн на орбиту в год, в конечном итоге — 10 млн в год», — сказал Маск. Иными словами, годовая доставка полезной нагрузки на орбиту, если опираться на слова Маска, с полноценным вводом Starship в эксплуатацию увеличится в 4000 раз.
В июле компания провела 13-й испытательный полет Starship. Во время миссии впервые были успешно выведены из грузового отсека 20 спутников Starlink V3. После выполнения программы корабль совершил контролируемое приводнение в Индийском океане, причем впервые остался на плаву, что позволило SpaceX организовать его возвращение.
В будущем Starship должен стать универсальной многоразовой космической системой. Различные модификации корабля планируется использовать для вывода спутников, пилотируемых полетов на околоземную орбиту, экспедиций к Луне и Марсу.
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