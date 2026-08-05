Илон Маск назвал цель Starship — 10 млн тонн грузов на орбите ежегодно

В 4000 раз больше, чем сейчас выводит Falcon 9

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что в долгосрочной перспективе космическая система Starship должна увеличить объем грузов, доставляемых на орбиту, до 10 млн тонн в год. Об этом он рассказал во время публикации квартальной отчетности компании.

Изображение: SpaceX

«Сейчас при помощи Falcon мы доставляем на орбиту примерно 2,5 тыс. тонн грузов за год. Все остальные доставляют около 300 тонн, так что в год на нас приходится 80-90% всех грузов с Земли на орбиту. Мы рассчитываем, что Starship позволит нам доставлять более миллиона тонн на орбиту в год, в конечном итоге — 10 млн в год», — сказал Маск. Иными словами, годовая доставка полезной нагрузки на орбиту, если опираться на слова Маска, с полноценным вводом Starship в эксплуатацию увеличится в 4000 раз.

В июле компания провела 13-й испытательный полет Starship. Во время миссии впервые были успешно выведены из грузового отсека 20 спутников Starlink V3. После выполнения программы корабль совершил контролируемое приводнение в Индийском океане, причем впервые остался на плаву, что позволило SpaceX организовать его возвращение.

В будущем Starship должен стать универсальной многоразовой космической системой. Различные модификации корабля планируется использовать для вывода спутников, пилотируемых полетов на околоземную орбиту, экспедиций к Луне и Марсу.