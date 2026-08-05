Следующий запуск станет переломным для всей космической программы Маска — Starship впервые в истории выйдет на орбиту

При этом SpaceX не собирается ловить ускоритель во время Flight 14

SpaceX опубликовала первый квартальный финансовый отчет после выхода на биржу, а также поделилась новыми подробностями о следующем испытательном полете Starship.

Изображение: SpaceX

По итогам квартала компания зафиксировала чистый убыток в размере 541 млн долларов. Несмотря на отрицательный финансовый результат, ситуация заметно улучшилась: годом ранее убытки SpaceX превышали 1 млрд долларов.

При этом выручка компании продолжила стремительно расти. За квартал она достигла 7,8 млрд долларов, что на 92% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

SpaceX вышла на биржу в июне. После IPO стоимость акций поднималась до 225,6 доллара, однако затем начала снижаться. По итогам торгов 4 августа бумаги компании стоили 125,33 доллара за акцию.

Во время встречи с инвесторами SpaceX также раскрыла планы на 14-й испытательный полет Starship. Он должен стать одним из самых важных за всю историю программы: впервые корабль планируют вывести на орбиту Земли. Корабль также выведет спутники Starlink V3.

Вместе с тем компания решила отказаться от попытки поймать ускоритель Super Heavy Booster 21 с помощью механических «рук» стартовой башни. После проблем, возникших во время посадки в предыдущем, 13-м испытательном полете, ускоритель планируется привести к мягкому приводнению в Мексиканском заливе.

Судьба самого корабля Ship 41 пока окончательно не определена. В SpaceX сообщили, что продолжают анализировать результаты предыдущей миссии и надеются принять решение в пользу первой в истории попытки вернуть Starship прямо на стартовую площадку, где его должны поймать механические захваты башни «Мехазилла».