Двух других топ-менеджеров Samsung отправили в тюрьму на 3 и 4 года

Бывшего вице-президента Samsung отправили в тюрьму на три года за кражу секретов компании ⁠ 5

Суд Южной Кореи оставил в силе трёхлетний тюремный срок бывшему вице-президенту Samsung Electronics Ан Сын Хо, обвинённому в использовании коммерческих секретов компании в патентном споре. Апелляционный суд Сеула отклонил жалобы защиты и прокуратуры, отменил залог и распорядился немедленно взять его под стражу. Об этом 27 октября сообщило издание Chosun Business.

Ан Сын Хо ранее возглавлял Центр интеллектуальной собственности Samsung Electronics, а в 2019 году покинул компанию и основал фирму Synergy IP, занимающуюся управлением патентами. В ноябре 2021 года она вместе с американским производителем аудиооборудования Tekiya подала иск против Samsung в США, обвинив её в незаконном использовании патентов на аудиоустройства.

В ходе разбирательства Ан использовал внутренний документ Samsung под названием «Отчёт о состоянии Tekiya». В нём содержались оценки значимости и действительности патентов, результаты анализа технической литературы и возможные стратегии защиты. Суд постановил, что это не общедоступная информация, а коммерческая тайна, обладающая самостоятельной экономической ценностью. Получив доступ к таким сведениям, Tekiya могла бы укрепить позиции на переговорах о лицензировании патентов.

По версии суда, Ан сознательно принял и использовал документы, которые сотрудники Samsung получили благодаря уязвимостям в системе доступа. Эти сведения предназначались для получения преимущества в судебных разбирательствах и переговорах с бывшим работодателем. В феврале 2026 года суд первой инстанции приговорил Ан Сын Хо к трём годам заключения, однако тогда он остался на свободе под залогом.

Апелляционная инстанция также ужесточила наказание двум другим фигурантам дела. Бывший сотрудник Центра интеллектуальной собственности Samsung, передававший Ан конфиденциальные отчёты, получил три года тюрьмы вместо двух. Бывшего руководителя подразделения Samsung Display, который передавал ему внутреннюю информацию, приговорили к четырём годам вместо трёх. Для обоих суд также отменил залог.

Американский суд ранее пришёл к выводу, что в патентном иске против Samsung ненадлежащим образом использовалась конфиденциальная внутренняя информация компании, и отклонил дело. Позже Synergy IP отозвала апелляцию после достижения соглашения с Samsung.