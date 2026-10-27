В России готовят ограничения для виртуальных операторов связи: тарифы могут поднять

Минцифры России прорабатывает новые требования к виртуальным операторам мобильной связи (MVNO). По данным источников «Коммерсанта», ставку отчислений в резерв универсального обслуживания могут повысить с 2% до 4%, а минимальную стоимость тарифа установить на уровне 250 рублей.

Также обсуждаются запрет на обслуживание объектов критической информационной инфраструктуры и ограничение использования двух инфраструктурных операторов в одном регионе. При этом вводить отдельные лицензии для MVNO пока не планируют. В министерстве подтвердили, что механизмы законодательных изменений еще разрабатываются.

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По данным TelecomDaily, к концу 2025 года виртуальные операторы обслуживали более 25,5 млн SIM-карт — на 51% больше, чем годом ранее. Среди крупнейших игроков Forbes называл Yota с долей 41%, «Сбермобайл» с 25% и «Т-Мобайл» с 21%. В Минцифры отмечают, что банковские операторы нередко компенсируют расходы на связь за счет других услуг своих экосистем, благодаря чему могут предлагать тарифы по себестоимости или даже ниже нее. Ведомство считает важным сохранить доступность связи, не подрывая инвестиции в развитие сетей.

Представители MVNO предупреждают, что новые ограничения способны привести к росту цен и замедлению инноваций. В «Т-Мобайле» считают, что виртуальные операторы помогают быстрее внедрять новые тарифы, системы защиты и персонализированные услуги, а также вносят вклад в инфраструктуру через отчисления и аренду мощностей. «Газпромбанк Мобайл» также опасается снижения гибкости рынка. В то же время «Вымпелком», «МегаФон» и МТС в целом поддерживают инициативу, указывая на необходимость справедливого участия виртуальных операторов в финансировании сетевой инфраструктуры и устранения ценового дисбаланса.