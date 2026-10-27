В России готовят ограничения для виртуальных операторов связи: тарифы могут поднять

MVNO хотят обязать платить вдвое больше отчислений и установить минимальную стоимость тарифа в 250 рублей

Минцифры России прорабатывает новые требования к виртуальным операторам мобильной связи (MVNO). По данным источников «Коммерсанта», ставку отчислений в резерв универсального обслуживания могут повысить с 2% до 4%, а минимальную стоимость тарифа установить на уровне 250 рублей.

Также обсуждаются запрет на обслуживание объектов критической информационной инфраструктуры и ограничение использования двух инфраструктурных операторов в одном регионе. При этом вводить отдельные лицензии для MVNO пока не планируют. В министерстве подтвердили, что механизмы законодательных изменений еще разрабатываются.

В России готовят ограничения для виртуальных операторов связи: тарифы могут поднять
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По данным TelecomDaily, к концу 2025 года виртуальные операторы обслуживали более 25,5 млн SIM-карт — на 51% больше, чем годом ранее. Среди крупнейших игроков Forbes называл Yota с долей 41%, «Сбермобайл» с 25% и «Т-Мобайл» с 21%. В Минцифры отмечают, что банковские операторы нередко компенсируют расходы на связь за счет других услуг своих экосистем, благодаря чему могут предлагать тарифы по себестоимости или даже ниже нее. Ведомство считает важным сохранить доступность связи, не подрывая инвестиции в развитие сетей.

Представители MVNO предупреждают, что новые ограничения способны привести к росту цен и замедлению инноваций. В «Т-Мобайле» считают, что виртуальные операторы помогают быстрее внедрять новые тарифы, системы защиты и персонализированные услуги, а также вносят вклад в инфраструктуру через отчисления и аренду мощностей. «Газпромбанк Мобайл» также опасается снижения гибкости рынка. В то же время «Вымпелком», «МегаФон» и МТС в целом поддерживают инициативу, указывая на необходимость справедливого участия виртуальных операторов в финансировании сетевой инфраструктуры и устранения ценового дисбаланса.

Мобильные телефоныНаука и космосИсточники:Коммерсантъ

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Представлены умные вытяжки Skyworth, которые очищают воздухСледующая публикация: Почти 1500 задержанных и ущерб на $385 млн: Интерпол провёл операцию в Африке
Главное
Все новости
10 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K1004 минуты назад10 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K100 Он получил толстую металлическую рамку и HyperOS 4 из коробки
35 минут назад1От города до спутника: в России разработали алгоритмы для улучшения беспроводной связи
57 минут назадАЭС «Аккую» проверили на прочность: оборудование выдержало давление с запасом
14:256АГР и Defetoo запускают в России новый бренд кроссоверов и внедорожников Votour
14:235Бывшего вице-президента Samsung отправили в тюрьму на три года за кражу секретов компании
14:015Утечки воздуха на МКС не удалось устранить — NASA потребовало законсервировать камеру российского модуля «Звезда»
13:477«Такого объема электроэнергии в наших мегаполисах уже нет». В «Ростелекоме» заявили, что российские дата-центры переведут на газ, а в будущем могут запитать от ядерных реакторов
У новейшей российской ракеты «Союза-5» появился шанс побороться за зарубежные космические заказы13:4414У новейшей российской ракеты «Союза-5» появился шанс побороться за зарубежные космические заказы В «Роскосмосе» отмечают значимый интерес иностранных потенциальных клиентов к запускам своих аппаратов на «Союзе-5»
13:40SpaceX запустила двигатель Starship перед историческим полётом
13:231Теплый воздух сразу после включения и 100 уровней нагрева — всего $120. Вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Cooling and Heating Fan представлен в новых версиях
12:472Деньги под защитой: «Авито» расширила безопасные сделки на цифровые услуги
12:4510В центре Москвы скорость мобильного интернета упала в 17 раз
12:37Когда паспорт не спасти: на «Госуслугах» подали 5,5 тыс. заявлений через новый сервис
Маск раскрыл цель для двигателя Raptor 4: гораздо мощнее Raptor 3 без увеличения массы12:356Маск раскрыл цель для двигателя Raptor 4: гораздо мощнее Raptor 3 без увеличения массы SpaceX рассчитывает заметно повысить характеристики двигателя по сравнению с Raptor 3
12:23SpaceX постарается поймать Starship и Super Heavy⁠: Ship 42 готовится запустить двигатели, а Ship 43 подвесили на башне Mechzilla
12:126Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска будет обслуживать Anthropic
12:042Нейро-Москва: утечки через ИИ выросли почти в семь раз
11:42Почти 1500 задержанных и ущерб на $385 млн: Интерпол провёл операцию в Африке
11:30Представлены умные вытяжки Skyworth, которые очищают воздух
11:292Нашёл по фото, дождался скидки: Ozon расширяет возможности ИИ-помощника
11:21«Данетки» и «Поле чудес» для ИИ: Яндекс выпустил тест на логическое мышление нейросетей
11:18Vivo возглавила рынок премиальных Android-смартфонов Китая
11:0717Создан звуковой огнетушитель, который тушит пламя за секунды
Китай запрещает рекламу при запуске телевизоров и приставок10:548Китай запрещает рекламу при запуске телевизоров и приставок Новые правила вступят в силу 27 ноября
10:471Xiaomi выпустила крошечный и мощный фен с мотором на 110 000 об/мин
10:436Xiaomi выпустила очиститель воды с нагревом за 3 секунды и фильтром на 3 года
10:393Представлена рисоварка Xiaomi с 3000 программами и приготовлением риса за 14 минут
10:392Невидимая угроза: ровер NASA Perseverance выяснил, чем Марс опасен для астронавтов
Представлена бионическая рука Xiaomi нового поколения10:254Представлена бионическая рука Xiaomi нового поколения Кисть массой 324 г оснащена 26 моторами
Обнаружен ещё один недостаток iPhone Duo: Apple лишила смартфон функции зрительного контакта в FaceTime10:144Обнаружен ещё один недостаток iPhone Duo: Apple лишила смартфон функции зрительного контакта в FaceTime Камера под экраном и складная конструкция могли усложнить коррекцию взгляда
10:02Разрешение вырастет сразу в 4 раза. Новый смартфон Huawei Enjoy 100 Pro получит фронтальную камеру на 32 Мп
10:007От «Короля и Шута» до BTS: что слушают геймеры в России