Ozon запускает ИИ, который поможет выбрать покупку

Маркетплейс Ozon начал тестировать собственного ИИ-ассистента, который поможет покупателям выбирать товары. Пока новая функция доступна ограниченному числу пользователей и ориентирована прежде всего на тех, кто еще не определился с покупкой.

Изображение: Ozon

Как сообщает ТАСС, помощник работает на основе обезличенных данных Ozon. Для формирования рекомендаций он анализирует поисковые запросы, историю покупок, отзывы пользователей, а также актуальные цены на товары.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно перейти в специальный ИИ-режим. После этого открывается чат, в котором виртуальный помощник задает уточняющие вопросы. Например, он может поинтересоваться бюджетом, желаемыми характеристиками товара или задачами, для которых планируется покупка.

На основе ответов ИИ подбирает наиболее подходящие варианты. При этом он учитывает не только стоимость товаров, но и сроки доставки, пользовательский рейтинг, а также отзывы других покупателей.