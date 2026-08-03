ЖКХ, билеты и покупки: россияне стали чаще платить онлайн

Россияне стали чаще оплачивать через мобильные приложения коммунальные услуги и поездки. К таким выводам пришли RuStore и финансовый маркетплейс «Сравни» по итогам совместного исследования потребительских привычек.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Согласно опросу, 29% участников за последний год увеличили расходы на оплату ЖКХ в цифровых сервисах. Еще 14% сообщили о росте затрат на путешествия, а 11% — на покупку продуктов. При этом четверть респондентов не заметили изменений в объеме онлайн-платежей.

Большинство пользователей регулярно оплачивают товары и услуги через приложения: 40% делают это несколько раз в месяц, 26% — несколько раз в неделю, а 8% совершают платежи ежедневно.

Самыми востребованными категориями онлайн-покупок стали одежда, обувь, товары для дома и коммунальные услуги — их выбрали по 18% опрошенных. По 14% оплачивают лекарства и товары для здоровья, а по 12% приобретают билеты, бронируют поездки, оформляют подписки и оплачивают развлечения.

Основным преимуществом мобильных сервисов 28% россиян назвали экономию времени. Еще 21% ценят возможность сравнивать предложения, 18% — более выгодные цены, а 14% — возможность воспользоваться отложенной оплатой. Более половины участников исследования отметили, что пользуются приложениями одинаково активно в течение всего года.