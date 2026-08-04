Большой экран 6,9 дюйма, 7500 мА·ч и защита IP64. Раскрыты характеристики глобального Redmi 17 5G

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал изображения и характеристики глобальной версии Redmi 17 5G.

Изображение: 91mobiles/Redmi

По данным инсайдера, смартфон получит 6,9-дюймовый экран IPS с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей) и поддержкой адаптивной частоты обновления 60, 90 и 120 Гц. Типичная яркость экрана составит 675 нит, а в режиме высокой яркости она сможет достигать 825 нит.

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 4 Gen 5. Программная платформа — HyperOS 3.0 на базе Android 16.

Одной из главных особенностей Redmi 17 5G станет аккумулятор емкостью 7500 мА·ч. По утверждению инсайдера, этого хватит более чем на 78 часов автономной работы. Смартфон также получит поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт через USB-C. Основная камера будет 50-мегапиксельной, разрешение фронтальной составит 8 Мп.

Среди других ожидаемых особенностей устройства:

поддержка двух SIM-карт с 5G;

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC;

стереодинамики;

3,5-мм разъем для наушников;

боковой сканер отпечатков пальцев;

защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i;

защита корпуса по стандарту IP64;

RGB-индикатор уведомлений.

По данным утечки, размеры смартфона составят 170,12 × 74,42 × 8,8 мм, а вес — 235 граммов.

Ожидается, что Redmi 17 5G поступит в продажу в черном, синем и оранжевом цветах, причем последняя версия получит текстурированную заднюю панель. По предварительной информации, стоимость модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составит около 250 евро.

Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) ранее опубликовал подробности о Nokia 1.4, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite, Realme 7 и Realme 7 Pro, а также о многих других мобильных новинках до их официального анонса.