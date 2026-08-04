Lada Azimut точно проедет 220 тыс. км — столько составляет минимальный ресурс новых двигателей АвтоВАЗа

Но в реальности двигатели могут служить гораздо больше

Авто и транспорт

Новые двигатели Lada рассчитаны минимум на 220 тысяч километров пробега. Об этом «Автоновостям дня» рассказал глава управления проектированием силовых агрегатов «АвтоВАЗа» Григорий Лычев.

Фото Иван Бахарев / «Автоновости дня»

По его словам, такой расчетный ресурс заявлен для всех трех двигателей нового поколения при условии своевременного технического обслуживания и соблюдения рекомендаций производителя.

При этом на практике моторы нередко служат значительно дольше. «В реальности мы встречали экземпляры, которые проходят и 400 тысяч, и 450 тысяч [километров]», — отметил Лычев.

Новая линейка бензиновых двигателей была представлена в июле. В нее вошли моторы объемом 1,6 и 1,8 литра, разработанные в рамках проекта нового кроссовера Lada Azimut. Инженеры переработали конструкцию агрегатов, внедрив 37 новых или модернизированных деталей. Например, при обрыве ремня ГРМ поршни не сталкиваются с клапанами, что существенно снижает риск дорогостоящего ремонта.

Среди основных доработок — модернизированный блок цилиндров с новыми масляными форсунками, новая головка блока цилиндров, переработанный впускной модуль, обновленная шатунно-поршневая группа с кольцами сниженного трения и распределительные валы нового профиля. Благодаря этим изменениям удалось увеличить мощность и крутящий момент двигателей.

До конца года новый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л.с. начнут устанавливать на Iskra, а 135-сильный мотор объемом 1,8 литра появится на Vesta.

Кроме того, в семейство вошел новый атмосферный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с. Он уже устанавливается на обновленную Niva Travel, а теперь начал устанавливаться и на Niva Legend (серийное производство обновленной Legend стартовало в июле).

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