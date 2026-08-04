Lada Azimut точно проедет 220 тыс. км — столько составляет минимальный ресурс новых двигателей АвтоВАЗа

Но в реальности двигатели могут служить гораздо больше

Новые двигатели Lada рассчитаны минимум на 220 тысяч километров пробега. Об этом «Автоновостям дня» рассказал глава управления проектированием силовых агрегатов «АвтоВАЗа» Григорий Лычев.

Фото Иван Бахарев / «Автоновости дня»

По его словам, такой расчетный ресурс заявлен для всех трех двигателей нового поколения при условии своевременного технического обслуживания и соблюдения рекомендаций производителя.

При этом на практике моторы нередко служат значительно дольше. «В реальности мы встречали экземпляры, которые проходят и 400 тысяч, и 450 тысяч [километров]», — отметил Лычев.

Новая линейка бензиновых двигателей была представлена в июле. В нее вошли моторы объемом 1,6 и 1,8 литра, разработанные в рамках проекта нового кроссовера Lada Azimut. Инженеры переработали конструкцию агрегатов, внедрив 37 новых или модернизированных деталей. Например, при обрыве ремня ГРМ поршни не сталкиваются с клапанами, что существенно снижает риск дорогостоящего ремонта.

Среди основных доработок — модернизированный блок цилиндров с новыми масляными форсунками, новая головка блока цилиндров, переработанный впускной модуль, обновленная шатунно-поршневая группа с кольцами сниженного трения и распределительные валы нового профиля. Благодаря этим изменениям удалось увеличить мощность и крутящий момент двигателей.

До конца года новый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л.с. начнут устанавливать на Iskra, а 135-сильный мотор объемом 1,8 литра появится на Vesta.

Кроме того, в семейство вошел новый атмосферный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с. Он уже устанавливается на обновленную Niva Travel, а теперь начал устанавливаться и на Niva Legend (серийное производство обновленной Legend стартовало в июле).