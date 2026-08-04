Илон Маск строит мегафабрику чипов будущего: появились новые кадры масштабной стройки Advanced Technology Chip Fab

В этой по-настоящему большой исследовательской лаборатории будут создавать «мозги» для роботакси Tesla, гуманоидных роботах Optimus и ИИ-спутников

В Сети появились новые кадры строительства Advanced Technology Chip Fab (ATCF) — исследовательского центра по разработке полупроводников, который Tesla и SpaceX возводят в Техасе. Видео и фотографии с дрона опубликовал блогер Джо Тегтмайер, регулярно следящий за ходом строительства Giga Texas и космодрома Starbase.

Фото: Джо Тегтмайер

Проект был официально представлен 21 марта 2026 года. На опубликованных кадрах уже хорошо видны очертания будущего комплекса: продолжается заливка фундамента, активно завозятся строительные материалы и ведется подготовка территории к следующему этапу строительства.

Фото: Джо Тегтмайер

По словам Тегтмайера, за последние дни активность на площадке заметно выросла. Косвенным подтверждением этого стало оформление четырех новых разрешений на возведение комплекса временных зданий, где разместятся подрядчики и временные офисы Tesla. Это может свидетельствовать о скором переходе проекта к более масштабной фазе строительства и подготовке к монтажу технологического оборудования.

Фото: Джо Тегтмайер

ATCF — это исследовательский центр и первый этап амбициозного проекта Terafab Илона Маска по созданию собственных ИИ-чипов. По данным СМИ, в строительстве полупроводникового комплекса примут участие Tesla, SpaceX, xAI и Intel. Стоимость первой очереди проекта оценивается примерно в 55 млрд долларов, а после полного развертывания общий объем инвестиций может достичь 119 млрд долларов.

ATCF реализуется совместными усилиями Tesla и SpaceX. В центре планируется объединить разработку логики, памяти и современных технологий корпусирования микросхем в рамках единого технологического цикла.

Ожидается, что создаваемые здесь ускорители искусственного интеллекта будут использоваться в электромобилях Tesla, роботакси, гуманоидных роботах Optimus, а также в будущих центрах обработки данных для ИИ, включая перспективные орбитальные проекты.

Ранее генеральный директор ASML Кристоф Фуке подтвердил, что обсуждал с Илоном Маском создание одного из крупнейших в мире центров по производству полупроводников.