МКС ещё полетает? В NASA заявили, что МКС технически способна работать и после 2030 года

Международная космическая станция может продолжить работу и после 2030 года. Об этом на брифинге в Хьюстоне заявила руководитель программ NASA на низкой околоземной орбите Дана Вайгел, сообщает ТАСС. По словам Вайгел, действующий план остается прежним: эксплуатацию МКС планируется завершить в конце 2030 года. После этого специалистам потребуется еще около двух лет, чтобы подготовить станцию к безопасному и контролируемому сведению с орбиты.

Изображение: NASA

Однако, как подчеркнула Вайгел, техническое состояние станции позволяет ей работать дольше. «С технической точки зрения комплекс в нормальном состоянии. Его запас прочности гораздо больше. И если мы с законодательной точки зрения получим иные указания, то будем готовы подстроиться и изменить курс действий», — сказала Вайгел. Она также отметила, что многие ключевые системы МКС являются модульными и при необходимости могут заменяться.

Вопрос продления эксплуатации станции обсуждается уже не впервые. В апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США рассматривают возможность продолжить работу МКС до 2030 года. Вместе с тем, Россия по плану должна вывести на орбиту первый модуль национальной орбитальной станции в 2028 году.

Международная космическая станция находится на орбите с ноября 1998 года. За почти три десятилетия она стала крупнейшей пилотируемой лабораторией в истории человечества. Масса МКС составляет около 435 тонн, а вместе с пристыкованными космическими кораблями достигает примерно 470 тонн.

Ранее в NASA заявили, что на российском сегменте МКС утечек воздуха больше нет.