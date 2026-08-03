Испытания самолёта SJ-100 планируют завершить до конца года

Первый серийный авиалайнер уже собран и участвует в сертификационных тестах

Директор филиала ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре — «Региональные самолёты» — Егор Попов сообщил, что в этом году в Хабаровском крае планируют выполнить полный цикл испытаний, как наземных, так и лётных, нового российского самолёта SJ-100 (Superjet-100).

Фото © Пресс-служба ПАО «ОАК» / ТАСС

По словам Попова, первый серийный самолёт SJ-100 уже произвели и подключили к проведению сертификационных испытаний. Сейчас в Комсомольск-на-Амуре поступает следующий комплект серийных двигателей, которые в ближайшее время установят на самолёт, который также начнёт испытания. Напомним, полностью импортозамещённый SJ-100 получил отечественные двигатели ПД-8.

В свою очередь, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что российские авиакомпании уже законтрактовали 42 самолета SJ-100. Он добавил, что в филиале ПАО «Яковлев», который производит эти авиалайнеры, есть уже 27 машин в разной степени готовности.

SJ-100 — это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт, рассчитанный на 100 пассажиров. Ранее мы писали о том, что выйти на получение сертификата на импортозамещённый SJ-100 планируется в первом квартале 2027 года.