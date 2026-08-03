Новый российский самолёт SJ-100 сможет садиться на короткую полосу

Также его оснастили трапом для выгрузки пассажиров на неподготовленных аэродромах

Директор производственного центра «Региональные самолёты» в Комсомольске-на-Амуре (филиал ПАО «Яковлев») Егор Попов рассказал, что новый российский самолёт SJ-100 сможет садиться на короткие взлётно-посадочные полосы. У него применены горизонтальные законцовки крыла, позволяющие выполнять посадку на полосу длиной 1,9 тыс. м.

Фото: ОАК

Попов также рассказал, что на SJ-100 внедрили дополнительный трап, чтобы производить выгрузку пассажиров на неподготовленных аэродромах. На старой модификации самолёта такого трапа не было. Директор «Региональных самолётов» добавил, что на SJ-100 удалось импортозаместить все системы, заменив их российскими аналогами: систему очистки лобовых стёкол, двигатель, гидравлическую систему, систему электроснабжения и бортовую систему управления.

Напомним, SJ-100 — это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт для региональных авиалиний, рассчитанный на 100 пассажиров. В импортозамещённом варианте он получил российские двигатели ПД-8 и другие отечественные системы. Ранее мы писали о том, что испытания SJ-100 должны завершиться до конца текущего года.