Boeing 737 и Airbus A320, в сторону. Первый серийный российский самолет МС-21-310 поднялся в небо

Первый пассажирский самолет МС-21-310, построенный по серийным технологиям, выполнил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Полет продолжался 1 час 23 минуты и стал важным этапом подготовки к серийному производству отечественного лайнера.

Фото: ОАК

Во время испытаний самолет поднялся на высоту 6000 метров и развил приборную скорость 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость и управляемость машины в различных конфигурациях, а также работу отечественных бортовых систем. По итогам испытаний полетное задание было выполнено полностью, а все системы, как сообщается, отработали в штатном режиме.

В ОАК отмечают, что успешный первый полет серийного борта подтверждает готовность производственной кооперации к выпуску самолетов МС-21-310. В первую очередь речь идет о производстве партии из 18 лайнеров, после чего предприятие сможет приступить к выполнению новых заказов, утвержденных правительством России.

Параллельно продолжается программа сертификационных испытаний. По данным Минпромторга, самолет уже выполнил более половины предусмотренной программы сертификационных полетов. Использование серийных технологий на этом этапе должно обеспечить стабильную работу сборочной линии и ускорить начало поставок самолетов авиакомпаниям.