Россияне всё чаще берут уроки киберспорта: лидируют Counter-Strike и «Мир Танков»

По данным аналитиков «Авито Услуги», все больше пользователей обращаются к тренерам по киберспорту, чтобы быстрее освоить игровые механики, повысить уровень игры и подготовиться к соревнованиям. Наиболее заметный рост за последний год показали занятия по Counter-Strike и «Миру Танков».

Самой востребованной категорией стало обучение Counter-Strike. В июне 2026 года спрос на услуги игровых наставников увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, а за месяц вырос на 13%. Тренеры помогают улучшить стрельбу, разобрать ошибки, выстроить тактику командной игры, составить программу тренировок и оптимизировать игровые настройки. Средняя стоимость одного занятия составляет около 500 рублей, хотя у опытных специалистов она может быть значительно выше.

Спрос на уроки по «Миру Танков» за год увеличился вдвое, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 60%. Наставники обучают анализу боев, выбору позиций, работе с картами и развитию игровых навыков с учетом индивидуального стиля. Средняя цена занятия также находится на уровне 500 рублей.

Не снижается интерес и к урокам по Dota 2. Игрокам предлагают обучение с нуля, разбор матчей, подготовку к командной игре и занятия по отдельным ролям. В среднем одно занятие обходится примерно в 400 рублей.