6 лет обновлений, 6000 мАч и Galaxy AI — за 250 долларов. Представлен Samsung Galaxy F70 Pro
Из коробки он получил One UI 8.5 на Android 16
Samsung сегодня официально представила новый смартфон среднего уровня —Galaxy F70 Pro 5G. Новинка получила AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, SoC Snapdragon 6 Gen 3, аккумулятор емкостью 6000 мА·ч и расширенную программную поддержку — до шести обновлений Android и шести лет обновлений безопасности.
Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5. Galaxy F70 Pro 5G получил ряд функций Galaxy AI — Circle to Search, ИИ-транскрипцию голосовых записей.
Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера 12-мегапиксельная, с поддержкой HDR. Среди других особенностей — поддержка двух SIM-карт с 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth, USB Type-C, OTG и NFC.
Galaxy F70 Pro 5G доступен в двух цветах — зеленом и черном. Цены (с учетом скидок для первых покупателей) такие: 6/128 ГБ — 250 долларов, 8/128 ГБ — 295 долларов, 8/256 ГБ — 345 долларов.
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