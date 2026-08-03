Xiaomi — лидер, «Сбер» укрепляет позиции: «М.Видео» рассказала про российский рынок телевизоров

Россияне все чаще покупают ТВ с диагональю больше 32 дюймов

Российский рынок телевизоров демонстрирует рост после спада, зафиксированного в 2025 году. По данным «М.Видео», за первое полугодие 2026 года в стране было продано 3,48 млн телевизоров на общую сумму 97,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 10% в количественном выражении и на 2,3% — в денежном.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Одной из главных тенденций рынка стало увеличение спроса на телевизоры с большими экранами. Самой популярной по-прежнему остается диагональ 32 дюйма, но покупатели все чаще выбирают модели с экраном диагональю 43, 50 и 55 дюймов: устройства с экраном 43 дюйма и больше уже занимают почти половину российского рынка.

Самым массовым остается сегмент телевизоров стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. Вместе с тем растет интерес и к более дорогим моделям с расширенными мультимедийными возможностями.

По объему выручки лидером российского рынка в первом полугодии стала TCL. Следом расположились Hisense, Samsung, Haier и Xiaomi. Если же смотреть на количество проданных устройств, то первое место заняла Xiaomi. В пятерку самых популярных брендов также вошли Haier, TCL, Hisense и «Сбер».

Особенно заметно за последние месяцы укрепил свои позиции бренд «Сбер». Компания увеличила долю рынка как по количеству проданных телевизоров, так и по объему выручки. Такой рост производитель связывает с развитием собственной цифровой экосистемы и телевизоров, работающих на фирменной платформе.

Продолжает меняться и рынок Smart TV. Несмотря на то что Android TV и Google TV сохраняют лидерство, российские операционные системы активно набирают популярность. По данным «М.Видео», платформы YaOS и «Салют ТВ» уже суммарно занимают более четверти рынка.

По прогнозам «М.Видео», во втором полугодии положительная динамика сохранится. Этому должны способствовать выход новых моделей телевизоров, дальнейшее развитие стриминговых сервисов и стабильно высокий спрос на домашние развлечения.