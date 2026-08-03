Лишь четверть Android-смартфонов в России готова к работе в сетях 5G

Даже после запуска 5G часть популярных моделей, включая новые iPhone и Samsung, не сможет подключиться к сети без обновлений от производителей

Только около 25% Android-смартфонов, используемых в России, технически готовы к работе в сетях пятого поколения. Такие данные привели в компании Vigo. При этом массовые сети 5G для обычных пользователей в стране пока не запущены.

По оценке аналитиков, в Москве доля совместимых устройств достигает 29%, что связано с более высокой концентрацией новых моделей смартфонов. В компании считают, что показатель может увеличиться до 31% по России и до 38% в столице, если производители активируют поддержку 5G на тех Android-устройствах, где она пока отключена.

Доля интернет-трафика, приходящегося на смартфоны с поддержкой 5G, сейчас составляет 20,88% по стране и 25,96% в Москве. Этот показатель также может вырасти после разблокировки технологии на большем числе устройств.

В Vigo отметили, что поддержка российских сетей 5G пока не включена на смартфонах Google Pixel, Motorola и последних моделях Samsung. Ранее глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан сообщал, что Apple и Samsung по-прежнему не активировали 5G для российского рынка. По словам директора по продуктам Vigo Антона Прокопенко, даже при запуске сетей пятого поколения владельцы iPhone и новых смартфонов Samsung не смогут подключиться к ним без соответствующих обновлений от производителей.