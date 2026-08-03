Первая трёхмерная карта тепловых фаз межзвёздной среды перевернула классическую картину: 41% массы газа оказался нестабильным

Реконструкция охватила область диаметром в килопарсек вокруг Солнца с разрешением 2 парсека и показала, что холодные облака «живут» внутри оболочек из промежуточного газа, а не «висят в пустоте»

Классическая теория межзвёздной среды (ISM) рисовала двухфазную картину: плотные холодные облака с температурой около 200 кельвинов и тёплая разрежённая среда примерно в 7000 кельвинов, заполняющая пространство между ними. Газ в промежуточных тепловых состояниях считался короткоживущей редкостью, которая почти мгновенно перетекает в одну из стабильных фаз.

Проект P3D, объединивший данные о распределении пыли со спутника Gaia, трёхмерную модель дальнего ультрафиолетового излучения от массивных звёзд классов O и B и термохимическую модель нейтрального газа, впервые дал объёмную карту тепловых фаз локальной ISM — и картина оказалась иной.

Реконструкция охватила сферическую область диаметром в 1 килопарсек с центром на Солнце при шаге сетки 2 парсека. Выяснилось, что холодные облака не висят изолированно в тёплой фазе — каждое окружено оболочкой из термически нестабильного газа с температурами от 300 до 6000 кельвинов. В пределах ±150 парсек от галактической плоскости массовая доля этой нестабильной фазы достигает 41% — больше, чем у холодной (27%) и тёплой (32%). Классическая модель таких цифр не предсказывала.

Авторы интерпретируют результат как свидетельство непрерывного динамического цикла: турбулентность и макроскопические течения постоянно «взбалтывают» среду, не давая газу задерживаться в устойчивых состояниях. Отношение масс между фазами указывает на время цикла порядка 2,9–6 миллионов лет — газ переходит из фазы в фазу практически с той же скоростью, с какой остывает.

Трёхмерная тепловая фазовая архитектура локальной межзвёздной среды. a) холодная (синим) и нестабильная (жёлтым) изоповерхность, где тёплый газ прозрачен. b) Срезы через галактическую плоскость (???? = 0) плотности газа n (слева), интенсивности дальнего ультрафиолетового излучения (посередине) и классификации фаз (справа). Концентрические круги отмечают гелиоцентрические радиусы 150, 300 и 450 пк.

Источник: Jonathan Shelest, Shmuel Bialy, Troy A. Porter, Mark Wolfire, Matan Berko, Margarita Grinberg,

https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.15352

Второй сюрприз касается внутренней структуры холодного газа. Функция плотности вероятности для холодной фазы оказалась неожиданно узкой — стандартное отклонение логарифмической плотности составило 0,485, а внутренние числа Маха не превысили полутора.

Это прямо противоречит моделям, зашитым во многие симуляции звездообразования. Широкие линии, наблюдаемые в 21-сантиметровых обзорах, вероятно, отражают не турбулентность внутри облака, а относительное движение облаков друг относительно друга.

P3D задаёт цель проверить новый наблюдательный эталон для численных магнитогидродинамических симуляций галактического диска. Тот факт, что почти половина нейтральной массы находится в промежуточном состоянии и непрерывно перерабатывается, означает, что холодный резервуар для будущих звёзд — не статичное сырьё, а фаза в подвижном многофазном потоке. Это напрямую повлияет на расчёты темпов звездообразования, эффективности коллапса облаков и начальной функции масс, в которых однофазное сверхзвуковое приближение больше не сможет считаться состоятельным.