8000 мАч, большой экран 6,9 дюйма 120 Гц, HyperOS 3 — примерно 290 долларов. Poco M8 Power распаковали до премьеры

Poco раскрыла практически все характеристики нового смартфона Poco M8 Power еще до официальной премьеры, которая состоится 4 августа в Индии. Информация о новинке появилась на официальной странице устройства на Flipkart.

Фото: Anvin

Одной из главных особенностей смартфона станет аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. Он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную проводную зарядку на 22,5 Вт.

Poco M8 Power получил 6,9-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит.

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 4 Gen 4, программная платформа — HyperOS 3 на базе Android 16. Компания обещает продолжительную программную поддержку: четыре крупных обновления Android и шесть лет выпуска обновлений безопасности.

В главном модуле основной камеры пропишется 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 400, фронтальная камера будет 8-мегапиксельной. Толщина смартфона составит 8,45 мм. Устройство получит закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i и защиту IP65.

В комплект поставки войдут сам смартфон, защитный чехол, зарядное устройство мощностью 45 Вт, кабель USB, «скрепка» для SIM-карты и краткое руководство пользователя.

Poco M8 Power выйдет как минимум в трех цветах: оранжевом, зеленом и черном. Официальная стоимость пока не объявлена, однако, по данным источников, смартфон будет стоить около 25 тыс. индийских рупий — примерно 290 долларов.