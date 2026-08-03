Российские операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки

Российские мобильные операторы начали блокировать массовые и автоматизированные звонки, если для них не оформлены договоры на обязательную маркировку. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

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Новые требования действуют с сентября 2025 года и распространяются на вызовы от юридических лиц. По словам представителей операторов, такие меры направлены на соблюдение законодательства и снижение количества мошеннических и спам-звонков.

В «МегаФоне» сообщили, что с начала 2026 года число вызовов с признаками массовых обзвонов, поступающих с сетей операторов фиксированной связи, увеличилось на 155%. В компании заявили, что подобные звонки без необходимых соглашений блокируются до их доставки абонентам. В «Вымпелкоме» отметили, что заранее уведомили корпоративных клиентов о новых правилах, а в Т2 сообщили, что большинство компаний уже подключили маркировку.

В Ассоциации компаний связи считают, что из-за сложностей с обменом данными между операторами фиксированной и мобильной связи часть вызовов может блокироваться ошибочно. Представители ассоциации также утверждают, что такая практика приводит к финансовым потерям операторов фиксированной связи и требует доработки механизмов взаимодействия.