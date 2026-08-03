Российские операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки

Новые правила призваны сократить число мошеннических вызовов

Сети и серверы

Российские мобильные операторы начали блокировать массовые и автоматизированные звонки, если для них не оформлены договоры на обязательную маркировку. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Новые требования действуют с сентября 2025 года и распространяются на вызовы от юридических лиц. По словам представителей операторов, такие меры направлены на соблюдение законодательства и снижение количества мошеннических и спам-звонков.

В «МегаФоне» сообщили, что с начала 2026 года число вызовов с признаками массовых обзвонов, поступающих с сетей операторов фиксированной связи, увеличилось на 155%. В компании заявили, что подобные звонки без необходимых соглашений блокируются до их доставки абонентам. В «Вымпелкоме» отметили, что заранее уведомили корпоративных клиентов о новых правилах, а в Т2 сообщили, что большинство компаний уже подключили маркировку.

В Ассоциации компаний связи считают, что из-за сложностей с обменом данными между операторами фиксированной и мобильной связи часть вызовов может блокироваться ошибочно. Представители ассоциации также утверждают, что такая практика приводит к финансовым потерям операторов фиксированной связи и требует доработки механизмов взаимодействия.

8000 мАч, большой экран 6,9 дюйма 120 Гц, HyperOS 3 — примерно 290 долларов. Poco M8 Power распаковали до премьерыпредставлена ультракомпактная бритва Xiaomi за 45 долларов, которая включается автоматически при контакте с кожей