Китайский конкурент Toyota Hilux и Great Wall Poer выходит в России: 177 л.с., полный привод с блокировками, оцинкованный кузов — за 3,2 млн рублей

В Москве на фестивале «Продвижение» состоялась российская премьера рамного пикапа Sinotruk S7. Продажи новинки начнутся осенью 2026 года, цена базовой версии — 3,2 млн рублей.

Фото: Autonews

Sinotruk S7 оснащается 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с. с крутящим моментом 410 Н·м. В базовой версии механическая коробка передач, в версиях подороже — 8-ступенчатый «автомат». Пикап получил систему полного привода с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Габариты машины — 5645 × 1895 × 1890 мм при колесной базе 3470 мм. Грузоподъемность — 1050 кг, а грузовая платформа изготовлена из оцинкованной стали.

Фото: Autonews

В оснащение машины входит цифровая панель приборов, медиасистема с большим экраном, система кругового обзора, функция «прозрачный капот» и ряд других систем помощи водителю.

Sinotruk S7 дебютировал на китайском рынке в 2024 году. Теперь модель официально выходит на российский рынок, где будет конкурировать с Great Wall Poer, Toyota Hilux и другими популярными пикапами.