598 л.с., полный привод, топовое оснащение, официальная гарантия, 6 мест. В России представлен премиум-кроссовер Wey V9X, способный подвинуть Li Auto L9 и Toyota Grand Highlander

Бренд Wey, входящий в состав китайского концерна Great Wall, официально представил в России новый флагманский кроссовер V9X. Продажи модели начнутся осенью 2026 года.

Фото: Autonews

Новинка получила просторный шестиместный салон, все кресла оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а двери оборудованы электроприводом. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный экран, а на третьем ряду, согласно данным производителя, могут с комфортом разместиться пассажиры ростом до 185 см. В оснащение также входит аудиосистема с 31 динамиком.

Фото: Autonews

Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель. Колеса приводятся двумя электромоторами, общая мощность системы составляет 598 л.с., максимальный крутящий момент — 862 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды. Емкость тяговой батареи составляет 55,4 кВт·ч.

Для российского рынка Wey V9X прошел дополнительную адаптацию. Автомобиль получил усиленную антикоррозионную обработку кузова, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса. Кроме того, объем бачка стеклоомывателя увеличили до 4,5 литра.

Фото: Autonews

На кроссовер распространяется трехлетняя заводская гарантия, после которой действует еще два года сервисной поддержки. Для высоковольтных компонентов гибридной системы предусмотрены отдельная трехлетняя гарантия и пятилетняя программа сервисного сопровождения. Также производитель предоставляет шестилетнюю гарантию от сквозной коррозии кузова и пятилетнюю программу помощи на дорогах.

Продажи Wey V9X в России стартуют осенью 2026 года, цены объявят ближе к началу продаж.