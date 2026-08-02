«Росатом» показал прототип нового российского кроссовера Voyt SUV: 204 л.с., почти 700 км на одной зарядке и очень большой дорожный просвет

Госкорпорация «Росатом» представила на выставке «Продвижение» в Москве сразу два перспективных электромобиля — полнофункциональный прототип кроссовера Voyt SUV и прототип коммерческого фургона Voyt LCV.

Фото: Autonews

Флагманской новинкой стал электрический кроссовер Voyt SUV, построенный на новой электрической платформе. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (около 204 л.с.) и способен развивать скорость до 190 км/ч. Емкость тяговой батареи составляет 84 кВт·ч, запас хода — 670 километров. Судя по фото, у автомобиля планируется двухцветная окраска, скрытые дверные ручки (которые уже отменили в Китае на государственном уровне). А еще обращает на себя внимание очень большой клиренс — будто машине сделали лифт подвески. Впрочем, это все касается прототипа, серийная версия может выглядеть иначе.

Фото: Autonews

Компания пока не раскрывает подробности о конструкции платформы, времени зарядки и других технических особенностях автомобилей.

В «Росатоме» сообщили, что серийное производство перспективных моделей планируется начать до 2030 года. Более подробная информация о сроках запуска, объемах производства и рыночном позиционировании будет объявлена позднее.