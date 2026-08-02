В США могут забанить китайские сетевые силовые инверторы — ключевые компоненты для домашних накопителей энергии

Федеральная комиссия по связи США (FCC) расширила перечень оборудования, подпадающего под ограничения по соображениям национальной безопасности. В него впервые включили сетевые силовые инверторы — устройства, играющие ключевую роль в домашних системах накопления энергии, солнечных электростанциях и портативных источниках питания.

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Инверторы преобразуют постоянный ток от аккумуляторов в переменный, необходимый для питания бытовой техники и подключения к электросети. Именно такие устройства стали новым объектом внимания американских регуляторов.

По данным местных СМИ, новые требования могут заметно усложнить сертификацию и вывод на рынок США импортных инверторов, прежде всего произведенных в Китае. Основной причиной называются риски кибербезопасности, связанные с возможностью удаленного обновления прошивки и потенциального вмешательства в работу оборудования.

При этом ограничения не затронут уже сертифицированные устройства и модели, которые сейчас официально продаются или эксплуатируются в США. Однако новые инверторы, особенно оснащенные модулями Wi-Fi и Bluetooth, могут столкнуться с дополнительными проверками и более сложной процедурой получения разрешения на продажу.

Хотя формально новые правила касаются оборудования для энергетической инфраструктуры и солнечной генерации, под ограничения могут попасть новые домашние системы хранения энергии и портативные электростанции, значительную часть которых сегодня выпускают китайские компании.

Если FCC начнет применять новые требования в полном объеме, ассортимент подобных устройств в США может заметно сократиться, а цены на оставшиеся модели — вырасти. При этом возможность получения индивидуальных исключений и использования локальных цепочек поставок для отдельных производителей пока сохраняется.

Ранее сообщалось, что в США могут запретить китайские роботы-пылесосы и робокосилки.