Охота на жизнь во Вселенной в фоновом режиме: радиотелескоп MeerKAT проанализировал более 1,2 миллиона целей

Проект по поиску внеземного разума Breakthrough Listen объявил о масштабных результатах работы системы BLUSE (Breakthrough Listen User-Supplied Equipment), установленной на радиотелескопе MeerKAT в Южной Африке. Компьютерный комплекс в автоматическом режиме обрабатывает большие потоки данных для поиска технологических маркеров — возможных следов деятельности технологически развитых цивилизаций. С 2022 года система проверила более 1,2 миллиона направлений и целей.

Главная особенность заключается в режиме работы. Проведение масштабных поисков признаков жизни во Вселенной обычно требует колоссального времени работы телескопов, вступая в конфликт с другими астрономическими задачами. BLUSE решает эту проблему, подключаясь к существующей инфраструктуре MeerKAT через группы многоадресной рассылки Ethernet.

Система перехватывает данные, поступающие от каждой антенны к основному каналу, и анализирует их параллельно с основными наблюдениями обсерватории, не отнимая драгоценное время наблюдения основных целей.

Фото: Morganoshell, CC BY-SA 4.0

Технически комплекс принимает полный объём доступной полосы пропускания со всех антенн телескопа.

В процессе работы программное обеспечение повышает разрешение поступающих данных от канального процессора примерно до 1 герца, синтезирует когерентные лучи на интересующих объектах и сканирует полученную матрицу на наличие аномальных радиосигналов. Эффективность и точность такого подхода ранее подтверждались успешными тестами на искусственных сигналах, имитирующих данные космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Использование подобных систем на крупных радиоинтерферометрах открывает экономичный и быстрый путь для резкого увеличения частоты и охвата поисков технологических маркеров или необычных целей. Архитектура BLUSE позволяет обходиться без строительства дорогостоящих выделенных инструментов, превращая стандартные обсерватории в универсальные комплексы для поиска следов жизни во Вселенной.

В дальнейшем участники проекта намерены совершенствовать программные алгоритмы и масштабировать обработку данных для ещё более детального изучения космического радиодиапазона.