«Консервные банки» Boeing никому не нужны: United Airlines не собирается покупать 20 первых Boeing 777-9

United Airlines официально опровергла слухи о возможной покупке ранних экземпляров Boeing 777-9, компания не заинтересована в этих самолетах. Об этом сообщает The Air Current.

Изображение: Boeing

Речь идет примерно о 20 лайнерах Boeing 777-9, построенных в период с 2019 по 2021 год еще до завершения сертификации программы 777X. Ранее предполагалось, что они могут заинтересовать United после того, как от их приобретения отказалась Emirates.

В Emirates объяснили свое решение тем, что самолеты ранней сборки потребуют большого объема доработок для приведения к окончательной серийной конфигурации. Кроме того, годы хранения, по мнению авиакомпании, могли негативно сказаться на их эксплуатационном ресурсе. Президент Emirates Тим Кларк в одном из интервью с иронией заметил, что такие самолеты могут пригодиться разве что компании Heinz — «для изготовления консервных банок для печеной фасоли».

Как сообщает The Air Current, United официально уведомила Boeing и отраслевых аналитиков, что не рассматривает возможность приобретения этих самолетов, несмотря на появившиеся ранее сообщения о потенциальном интересе. Аналитики отмечают, что на первый взгляд такая сделка выглядела вполне логичной: United уже эксплуатирует Boeing 777-200ER и 777-300ER. Однако в последние годы авиакомпания делает ставку на расширение парка Boeing 787 Dreamliner, а также продолжает оценивать перспективы своего давнего заказа на Airbus A350.

Дополнительным фактором стали бы расходы на модернизацию ранних Boeing 777-9, подготовку экипажей и организацию их технического обслуживания, что заметно усложнило бы эксплуатацию флота.

Впрочем, отказ от этих конкретных самолетов не означает, что United полностью потеряла интерес к программе Boeing 777X. После завершения сертификации и начала поставок лайнеров в окончательной серийной конфигурации авиакомпания может вновь рассмотреть возможность их закупки для наиболее загруженных дальнемагистральных маршрутов.