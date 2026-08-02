В России сертифицируют новый «китайский Hummer» — рамный гибрид M-Hero M817 с 972 л.с. в топовой версии

В России он будет продаваться как M-Hero II

В России стартовала сертификация нового рамного гибридного внедорожника M-Hero M817. На российском рынке модель будет продаваться под названием M-Hero II. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на документы сертификации. Согласно опубликованной информации, в Россию планируют поставлять автомобили китайской сборки с параллельной гибридной силовой установкой. Для модели уже оформлено несколько сертификатов соответствия, необходимых для последующего получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое позволит начать официальные продажи.

Фото Dongfeng

Характеристики российской версии пока не раскрываются. Однако в Китае M-Hero M817 предлагается сразу в нескольких исполнениях. Базовая модификация оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем, двухступенчатой гибридной трансмиссией DHT и двумя электромоторами. Совокупная мощность такой версии достигает 687 л.с., а максимальный крутящий момент — 848 Н·м. Также предлагаются два варианта с силовой установкой на базе 2,0-литрового двигателя: с мощностью 813 л.с. и 972 л.с.

В зависимости от комплектации внедорожник оснащается тяговыми батареями емкостью 31,7, 51,9 или 62,5 кВт·ч. Запас хода на чистом электричестве — 140, 215 или 301 км по циклу CLTC, а общий запас хода с учетом 84-литрового топливного бака — от 1300 до 1465 км.

Габариты автомобиля составляют 5100 × 1998 × 1919 мм при колесной базе 3005 мм. Все версии имеют пятиместный салон.

В Китае стоимость M-Hero M817 составляет от 299 900 до 399 900 юаней (примерно 3,5-4,7 млн рублей). Для сравнения, уже представленный на отечественном рынке M-Hero I сейчас предлагается по цене от 8 млн рублей.