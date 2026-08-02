Gulfstream G700 вновь стал самым быстрым бизнес-джетом в мире: 8780 км он пролетел за 8 часов 27 минут

Gulfstream вернула себе рекорд скорости на маршруте Лос-Анджелес — Фарнборо, который всего 11 дней назад перешел к конкуренту Bombardier.

Изображение: Gulfstream

30 июля бизнес-джет Gulfstream G700 выполнил перелет из аэропорта Лос-Анджелеса в британский Фарнборо за 8 часов 27 минут. Самолет оказался на 19 минут быстрее Bombardier Global 8000, который 19 июля преодолел этот же маршрут за 8 часов 46 минут.

Расстояние между городами составляет около 4740 морских миль — примерно 8780 км. В Gulfstream подчеркнули, что время фиксировалось по полному циклу полета: от момента взлета до посадки, а не только по крейсерскому участку.

Президент Gulfstream Марк Бернс отметил, что именно такой способ измерения лучше отражает реальные эксплуатационные возможности самолета и показывает, сколько времени пассажиры фактически проводят в воздухе.

Ранее рекорд принадлежал Bombardier Global 8000, который установил его во время перелета на авиасалон в Фарнборо. Тогда компания заявляла, что полет проходил в сложных условиях с неблагоприятным попутным ветром. Gulfstream не раскрыла подробности погодной обстановки во время своего рекордного рейса.

Интересно, что по заявленным характеристикам преимущество остается за Bombardier: Global 8000 способен развивать скорость до М 0,95, тогда как максимальная скорость Gulfstream G700 составляет М 0,935. Однако в реальном перелете именно G700 смог показать лучшее время на маршруте Лос-Анджелес — Фарнборо.