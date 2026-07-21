Самый быстрый пассажирский самолет со времен сверхзвукового Concorde: Bombardier Global 8000 разогнался до 1140 км/ч

Маршрут протяженностью 8700 км он преодолел менее чем за 9 часов

Компания Bombardier сообщила о новом рекорде скорости, установленном бизнес-джетом Global 8000. Самолет преодолел маршрут из Лос-Анджелеса в британский Фарнборо всего за 8 часов 46 минут, несмотря на сильный встречный ветер. Полет был приурочен к дебюту новинки на авиасалоне Farnborough International Airshow 2026.

Изображение: Bombardier

Во время перелета Global 8000 разогнался до 0,93 Маха — это около 1140 км/ч. Благодаря этому самолет улучшил прежний рекорд на данном маршруте (протяженностью 8700 км) примерно на 2,2%.

В Bombardier называют Global 8000 самым быстрым гражданским самолетом со времен легендарного сверхзвукового Concorde. Максимальная скорость лайнера достигает 0,95 Маха, а дальность полета — 8000 морских миль (около 14 800 км). Это позволяет выполнять беспосадочные рейсы между многими крупнейшими городами мира.

Помимо скорости, разработчики делают ставку и на комфорт. Давление в салоне поддерживается на уровне, соответствующем высоте всего 820 метров над уровнем моря, что помогает снизить усталость пассажиров во время длительных перелетов. Кроме того, Global 8000 способен взлетать и садиться на аэродромах, недоступных для многих других дальнемагистральных бизнес-джетов.

Одновременно Bombardier объявила, что Global 8000 получил экологическую декларацию Environmental Product Declaration (EPD). Документ оценивает воздействие самолета на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла — от производства до утилизации. По словам представителей компании, Bombardier остается единственным производителем бизнес-джетов, публикующим подобные независимые экологические оценки для своих серийных моделей.