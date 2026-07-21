Google выпустила 3 новые модели Gemini и уже начала подготовку к Gemini 4

Gemini 3.6 Flash стала дешевле и экономнее по токенам, Flash-Lite получила скорость до 350 токенов в секунду, а специализированная Flash Cyber предназначена для задач кибербезопасности

Google представила сразу 3 новые модели семейства Gemini: Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite и Gemini 3.5 Flash Cyber. Одновременно компания сообщила о начале самого масштабного на данный момент этапа предварительного обучения (pre-training) следующего поколения моделей Gemini 4.

Gemini 3.6 Flash стала основной универсальной моделью новой линейки Flash. По данным Artificial Analysis Index, она использует на 17% меньше выходных токенов, чем Gemini 3.5 Flash, при этом показывает более высокое качество работы в задачах программирования, анализа информации и обработки мультимодальных данных (работы с несколькими типами информации).

Google также снизила стоимость модели: использование Gemini 3.6 Flash обходится в $1,50 за 1 млн входных токенов и $7,50 за 1 млн выходных токенов.

Источник: Google

В тестах Google новая модель показала улучшение по сравнению с Gemini 3.5 Flash в ряде задач.

Например, в бенчмарке DeepSWE для оценки навыков работы с кодом она получила результат 49% против 37%, а в MLE Bench для задач машинного обучения — 63,9% против 49,7%. Возможности работы с компьютером также выросли: в тесте OSWorld-Verified результат увеличился с 78,4% до 83%. Google отмечает, что функции управления компьютером теперь доступны как встроенный инструмент через Gemini API и Gemini Enterprise.

В CodeMender, где несколько агентов 3.5 Flash Cyber ??работают вместе для создания единого сводного отчёта, 3.5 Flash Cyber ??демонстрирует конкурентоспособные результаты в популярном бенчмарк е CyberGym. Источник: Google

Вторая модель — Gemini 3.5 Flash-Lite — создана для задач, где важны скорость и большое количество запросов. По данным Artificial Analysis, она генерирует до 350 выходных токенов в секунду и стала самой быстрой моделью в классе Gemini 3.5. Стоимость составляет $0,30 за 1 млн входных токенов и $2,50 за 1 млн выходных токенов. При этом цена немного выше предыдущей версии Flash-Lite, но Google заявляет о заметном росте качества, особенно в агентных сценариях.

Gemini 3.5 Flash-Lite получила улучшения в навыках программирования, работе с длинным контекстом и выполнении сложных задач через ИИ-агентов. В тестах Terminal-Bench 2.1 её результат вырос до 54% против 31% у Gemini 3.1 Flash-Lite, а в тесте GDM-MRCR v2 для работы с длинными текстами — до 72,2% против 60,1%. В отдельных тестах агентных и программных задач модель также превзошла Gemini 3 Flash.

Третья модель — Gemini 3.5 Flash Cyber — создана специально для кибербезопасности. Она основана на Gemini 3.5 Flash и доработана для поиска и исправления уязвимостей в программном коде. Модель используется вместе с агентом CodeMender, который объединяет работу нескольких ИИ-агентов для подготовки общего отчёта. На тесте CyberGym модель показала результаты, близкие к более крупным специализированным системам Sol и Mythos.

Gemini 3.6 Flash и Gemini 3.5 Flash-Lite уже доступны разработчикам через Gemini API, Google AI Studio и Android Studio, а также корпоративным пользователям через платформу Gemini Enterprise Agent Platform. Gemini 3.5 Flash Cyber пока будет доступна только государственным организациям и доверенным партнёрам в рамках ограниченной пилотной программы.