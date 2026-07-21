Авиация без керосина: ZeroAvia и Safran заключили союз по созданию водородно-электрических двигателей для самолетов будущего

Американская ZeroAvia и французский аэрокосмический концерн Safran объявили о стратегическом партнерстве, цель которого — ускорить создание водородно-электрических силовых установок для будущих пассажирских самолетов. Совместная работа будет сосредоточена на разработке высокотемпературных топливных элементов — технологии, которую специалисты считают одним из главных шагов на пути к коммерческой водородной авиации.

Изображение сгенерировано ChatGPT

В отличие от традиционных низкотемпературных топливных элементов, используемых в электромобилях и легких летательных аппаратах, высокотемпературные системы способны выдавать значительно большую мощность и требуют менее сложного охлаждения. Это позволяет уменьшить массу и габариты силовой установки — критически важный фактор для крупных пассажирских лайнеров.

В такой схеме жидкий водород используется в топливных элементах для выработки электроэнергии, которая затем питает электродвигатели. При этом в процессе работы образуется только вода, поэтому во время полета подобные двигатели практически не создают углеродных выбросов.

Для ZeroAvia новое партнерство имеет особое значение. Ранее компания столкнулась с финансовыми трудностями, из-за которых была вынуждена сократить часть сотрудников и заморозить несколько внутренних проектов. Несмотря на это, она продолжает разработку силовой установки ZA600 мощностью 600 кВт, предназначенной для региональных самолетов вместимостью от 9 до 19 пассажиров.

Safran, в свою очередь, уже накопила серьезный опыт в области электрической авиации. Компания первой в мире сертифицировала авиационную электрическую силовую установку ENGINeUS, а теперь рассчитывает объединить собственные производственные возможности с компетенциями ZeroAvia в области водородных топливных элементов.

Впрочем, массовое появление водородных самолетов — это дело не ближайших лет. Помимо создания самих двигателей, отрасли предстоит решить сразу несколько сложных задач: построить инфраструктуру для хранения и заправки жидким водородом в аэропортах, а также пройти длительный процесс сертификации новых силовых установок. О том, что этот путь окажется сложнее, чем ожидалось, недавно заявила и Airbus, признав, что разработка собственного водородного самолета продвигается медленнее первоначальных планов.