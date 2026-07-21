Самолет будущего без привычного фюзеляжа: JetZero начинает разработку принципиально нового лайнера на 250 пассажиров

Он будет расходовать на 30-50% меньше топлива, чем нынешние самолеты аналогичной вместимости

Американский стартап JetZero приступил к разработке пассажирского самолета Z4, который может стать первым в мире серийным авиалайнером, построенным по схеме blended wing body (BWB) — «смешанное крыло». В такой конструкции фюзеляж и крылья образуют единую несущую поверхность, что заметно улучшает аэродинамику и снижает расход топлива. Проект был представлен на авиасалоне Farnborough International Airshow, который проходит в Великобритании с 20 по 24 июля.

Изображение: JetZero

По расчетам разработчиков, благодаря новой компоновке Z4 будет расходовать на 30–50% меньше топлива, чем современные пассажирские самолеты аналогичной вместимости. Это позволит не только сократить выбросы углекислого газа, но и значительно снизить эксплуатационные расходы авиакомпаний.

JetZero рассчитывает вывести самолет на коммерческие маршруты уже в начале 2030-х годов. Лайнер сможет перевозить около 250 пассажиров и преодолевать до 5000 морских миль (примерно 9260 км) без дозаправки. Такой запас хода позволит использовать его как на среднемагистральных, так и на дальнемагистральных рейсах.

Несмотря на футуристичный внешний вид, Z4 проектируется с учетом существующей аэропортовой инфраструктуры. По словам разработчиков, самолет сможет использовать стандартные рулежные дорожки, телетрапы и гейты без какой-либо модернизации. При этом более широкий фюзеляж позволит сделать салон просторнее, а посадку и высадку пассажиров — быстрее и удобнее.

Одним из первых партнеров проекта стала японская авиакомпания Japan Airlines (JAL). Перевозчик поможет адаптировать самолет к реальной эксплуатации: специалисты будут участвовать в проработке вопросов обслуживания в аэропортах, наземной логистики и

В JetZero считают, что участие авиакомпаний уже на этапе разработки позволит лучше адаптировать Z4 к требованиям рынка, упростит сертификацию и ускорит начало коммерческой эксплуатации.