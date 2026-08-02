Россияне полюбили американские пикапы: у RAM второе место по продажам за полгода в России, УАЗ «Пикап» заметно отстает

JAC T9 стал самым популярным пикапом на российском рынке по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщили «Китайским автомобилям» со ссылкой на данные аналитической компании «Автостат Инфо».

Изображение: RAM

С января по июнь в России было зарегистрировано 1533 новых автомобиля JAC T9, что позволило китайской модели занять первое место в своем сегменте.

Вторую строчку рейтинга занял американский RAM, который поставляется в Россию преимущественно по схеме параллельного импорта. За шесть месяцев на учет встало 1223 таких пикапа. Третье место досталось отечественному УАЗу «Пикап» — за отчетный период было зарегистрировано 1064 автомобиля.

В пятерку самых востребованных пикапов в России также вошли GWM Poer (1020 автомобилей) и Changan Hunter Plus (940 автомобилей).