На «консервные банки» Boeing нашелся покупатель: United Airlines может забрать Boeing 777-9, от которых отказалась Emirates

United Airlines рассматривает возможность приобрести около 20 самолетов Boeing 777-9, которые изначально строились для Emirates, но так и не были переданы заказчику. Об этом сообщают AviaNews со ссылкой на отраслевые источники.

Фото: Boeing

Речь идет о лайнерах первой производственной серии, выпущенных в 2019–2021 годах, еще до завершения сертификации программы Boeing 777X. Из-за многолетних задержек с получением сертификата самолеты так и не поступили в эксплуатацию и все это время находились на хранении.

Именно эти машины ранее отказалась принимать Emirates. Президент авиакомпании Тим Кларк объяснял, что ранние экземпляры требуют слишком масштабной модернизации, чтобы привести их к окончательной серийной конфигурации. Кроме того, длительное хранение, по его словам, привело к частичной потере эксплуатационного ресурса, а стоимость доработки оказалась неоправданно высокой. Кларк даже не скрывал своего скепсиса. В одном из интервью он с иронией заметил, что такие самолеты могут пригодиться разве что компании Heinz — «для изготовления консервных банок для печеной фасоли».

Если информация о переговорах подтвердится, United Airlines станет первым американским эксплуатантом Boeing 777-9. Для Boeing такая сделка также станет возможностью решить проблему с частью ранних самолетов, построенных до завершения сертификации и требующих дорогостоящей доработки.

Пока переговоры официально не подтверждены. Ни Boeing, ни United Airlines сообщения о возможной покупке не комментируют.