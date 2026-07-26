Microsoft впервые за 17 лет повысила системные требования Minecraft: теперь рекомендуется 16 ГБ ОЗУ, Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 2060

Microsoft впервые за 17 лет серьезно пересмотрела системные требования Minecraft. По данным компании, обновление необходимо для дальнейшего развития игры, внедрения новых технологий и обеспечения стабильной работы будущих версий.

Изображение: Minecraft

Самые заметные изменения коснулись минимальной конфигурации. Если раньше Minecraft: Java Edition запускалась даже на компьютерах с Intel Core i3-3210, AMD A8-8600, 2 ГБ оперативной памяти и встроенной графикой Intel HD 4000, то теперь требования выросли сразу в несколько раз.

Новые минимальные системные требования:

Windows 10 (64-бит), macOS 12 или Linux;

Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Snapdragon X или Apple M1;

Nvidia GeForce GTX 950, AMD Radeon RX 460, Intel Arc A310 или аналогичный ускоритель;

8 ГБ оперативной памяти при использовании дискретной видеокарты или 12 ГБ ОЗУ при встроенной графике.

Не менее заметно выросли и рекомендуемые требования. Теперь Microsoft советует запускать игру на Windows 11, процессорах уровня Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600, видеокартах GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT либо Intel Arc A580, а также иметь 16 ГБ оперативной памяти.

При этом компания подчеркивает, что владельцы более слабых компьютеров не потеряют доступ к игре. Minecraft: Java Edition по-прежнему будет запускаться на неподдерживаемом оборудовании, однако Microsoft больше не гарантирует стабильную частоту кадров, отсутствие ошибок и корректную работу новых функций.

Повышение требований связано не только с развитием самой игры, но и с планами отказаться от устаревшего графического API OpenGL в пользу Vulkan. Этот переход должен повысить производительность и открыть разработчикам доступ к современным графическим возможностям, однако одновременно сделает Minecraft более требовательным к аппаратным компонентам.

Пользователям, компьютеры которых больше не соответствуют новым требованиям, Microsoft рекомендует обратить внимание на Minecraft: Bedrock Edition. Эта версия игры менее требовательна к оборудованию, но уступает Java Edition по возможностям модификации — большинство популярных модов по-прежнему создаются именно для Java-версии.