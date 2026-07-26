Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy A57 и Galaxy A27

Оно не добавляет новых функций, но делает смартфоны безопаснее

Samsung начала распространять июльское обновление безопасности 2026 года для смартфонов Galaxy A57 и Galaxy A27. Патч устраняет 57 уязвимостей, обнаруженных в предыдущих версиях One UI и Android. Некоторые из них имеют статус критических.

Фото: Abhijeet Mishra / SamMobile

Для международной версии Galaxy A57 обновление уже распространяется на ряде рынков. Размер пакета составляет около 384 МБ, а прошивка получила номер A576BXXS4AZG7.

В случае Galaxy A27 обновление пока доступно в Южной Корее с номером прошивки A276KKSS2AZG1. Ожидается, что в ближайшие дни Samsung начнет распространять его и в других странах.

Оба смартфона входят в список устройств, которые в будущем получат оболочку One UI 9.0 на базе Android 17, однако сроки выхода следующего крупного обновления для этих моделей пока не объявлены.