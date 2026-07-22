Emirates отказалась принимать первые десять Boeing 777-9: глава одной из крупнейших авиакомпаний мира сравнил эти самолеты с металлоломом

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк на авиасалоне в Фарнборо заявил, что перевозчик не примет первые десять самолетов Boeing 777-9. По его словам, эти лайнеры потребуют слишком масштабной и дорогостоящей модернизации, чтобы соответствовать нынешней версии самолета. «Мы их не возьмём. Мы уже сообщили об этом Boeing», — заявил Кларк.

Фото: Boeing

Речь идет о самолетах, построенных еще в 2019–2021 годах. Изначально их поставки должны были начаться в апреле 2020 года, однако из-за многолетних задержек программы Boeing 777X к моменту возможной передачи заказчику в 2027 году самым ранним из этих лайнеров исполнится уже около восьми лет. По словам главы Emirates, Boeing сейчас пытается найти для них новых покупателей, однако сделать это будет крайне непросто. «Они никуда не денутся, если только их не отдадут за 10 миллионов долларов. Это реальность рынка», — сказал топ-менеджер. А в одном интервью Тим Кларк даже пошутил, что первые Boeing 777X могут заинтересовать разве что компанию Heinz — «на консервные банки для печёной фасоли».

По данным отраслевых источников, за годы разработки конструкция Boeing 777X неоднократно менялась. В результате первые собранные самолеты фактически оказались машинами устаревшей конфигурации и требуют серьезной переделки, чтобы соответствовать текущему стандарту. Ранее Boeing уже признавала, что модернизация таких лайнеров может обойтись в миллиарды долларов. Недавно стало известно, что компания вовсе утилизировала один из первых построенных Boeing 777-9, который изначально предназначался Emirates. В Boeing объяснили это тем, что доработка самолета оказалась экономически нецелесообразной.

Несмотря на отказ от первых десяти машин, Emirates не собирается выходить из программы 777X. Тим Кларк отметил, что нынешняя версия самолета значительно превосходит ранние экземпляры: она получила увеличенную максимальную взлетную массу и более мощные двигатели. Авиакомпания рассчитывает получить первый Boeing 777-9 в актуальной конфигурации уже во втором квартале 2027 года. Кроме того, в сентябре один из прототипов 777X прибудет в Дубай для испытаний в условиях экстремально жаркого климата.