Энергетические компании обещают избавить население США от счетов за электроэнергию, которые взимает искусственный интеллект

Почти 200 компаний пообещали не перекладывать расходы ИИ-бума на счета за электричество и присоединились к инициативе Белого дома

Почти 200 организаций в США подписали «обязательство по защите плательщиков» (Rate Payer Protection Pledge), призванное не допустить роста счетов за электроэнергию для обычных потребителей из-за строительства инфраструктуры для искусственного интеллекта. В список участников вошли крупнейшие энергетические компании и операторы дата-центров.

Ожидается, что новые участники инициативы вскоре будут объявлены Дональдом Трампом. По данным списка, полученного The Wall Street Journal, присоединившиеся организации обеспечивают около 80% электроэнергии, поставляемой домам и предприятиям в США. Ранее обязательство подписали руководители Google, Meta*, Microsoft, Oracle, OpenAI, Amazon и xAI.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Инициатива была представлена в марте на фоне критики роста энергопотребления, связанного с развитием генеративного ИИ и строительством крупных дата-центров. Документ содержит несколько общих положений, согласно которым разработчики ИИ должны брать на себя расходы на новую инфраструктуру, необходимую для обучения и работы крупных моделей, чтобы эти затраты не переходили на обычных потребителей.

При этом, присоединение энергетических компаний не устранило обеспокоенность вокруг влияния ИИ-бума на энергорынок. В США некоторые проекты дата-центров уже сокращались или блокировались из-за общественной реакции, а крупнейший оператор электросетей страны PJM ожидает дополнительные расходы в размере $6,3 млрд для потребителей в 13 штатах из-за роста спроса со стороны дата-центров.

Для компаний обязательство остаётся добровольным и не предусматривает штрафов за нарушение. Контролировать его выполнение сложно, поскольку тарифы на электроэнергию в США обычно регулируются на уровне отдельных штатов и зависят от решений государственных регуляторов и участников энергетического рынка, а не федерального правительства.