Lada, ты ли это? Lada Azimut получит отделку натуральной кожей, панорамную крышу и беспроводную зарядку для смартфона — но только в топовой версии
Раскрыто оснащение и базовой версии кроссовера
Инсайдер KhaDm (он же бывший инженер АвтоВАЗа) раскрыл подробности оснащения нового кроссовера Lada Azimut. Теперь известно, что будет у машины в базовой версии, а что — в топовой.
В стандартное оснащение Lada Azimut войдут:
- система стабилизации;
- кондиционер;
- медиасистема с сервисами «Сбера»;
- камера заднего вида с омывателем;
- система бесключевого доступа;
- телематическая система с возможностью дистанционного запуска двигателя;
- цифровая панель приборов;
- электронный стояночный тормоз;
- светодиодные фары;
- динамические указатели поворота.
Покупатели топовой версии могут рассчитывать на:
- боковые подушки безопасности и шторки безопасности;
- систему контроля слепых зон;
- отделку салона натуральной кожей;
- двухзонный климат-контроль;
- подогрев сидений, рулевого колеса, лобового и передних боковых стекол;
- электрорегулировку передних сидений;
- систему кругового обзора;
- электропривод двери багажника;
- беспроводную зарядку для смартфонов;
- панорамную крышу;
- легкосплавные колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.
Часть этих опций (например, панорамная крыша, обогрев передних боковых стекол и электропривод двери багажника) ранее не предлагалась на серийных автомобилях АвтоВАЗа.
Уже известно, что на старте продаж Lada Azimut будет доступен с двумя атмосферными двигателями. Базовая версия получит 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 120 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Более мощный 1,8-литровый двигатель на 135 л.с. будет работать с вариатором.
В 2027 году линейку пополнит новая модификация с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью не менее 150 л.с. и классической автоматической коробкой передач.
Lada Azimut станет первым новым кроссовером собственной разработки АвтоВАЗа за последние годы. Официальные цены и сроки начала продаж компания пока не объявила.
Ранее сообщалось, что в Тольятти запускают производство светодиодных фар и задней светодиодной балки для Lada Azimut — и это уникальное производство для России.
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