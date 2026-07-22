Lada, ты ли это? Lada Azimut получит отделку натуральной кожей, панорамную крышу и беспроводную зарядку для смартфона — но только в топовой версии

Раскрыто оснащение и базовой версии кроссовера

Авто и транспорт

Инсайдер KhaDm (он же бывший инженер АвтоВАЗа) раскрыл подробности оснащения нового кроссовера Lada Azimut. Теперь известно, что будет у машины в базовой версии, а что — в топовой.

Изображение: АвтоВАЗ

В стандартное оснащение Lada Azimut войдут:

  • система стабилизации;
  • кондиционер;
  • медиасистема с сервисами «Сбера»;
  • камера заднего вида с омывателем;
  • система бесключевого доступа;
  • телематическая система с возможностью дистанционного запуска двигателя;
  • цифровая панель приборов;
  • электронный стояночный тормоз;
  • светодиодные фары;
  • динамические указатели поворота.

Покупатели топовой версии могут рассчитывать на:

  • боковые подушки безопасности и шторки безопасности;
  • систему контроля слепых зон;
  • отделку салона натуральной кожей;
  • двухзонный климат-контроль;
  • подогрев сидений, рулевого колеса, лобового и передних боковых стекол;
  • электрорегулировку передних сидений;
  • систему кругового обзора;
  • электропривод двери багажника;
  • беспроводную зарядку для смартфонов;
  • панорамную крышу;
  • легкосплавные колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

Часть этих опций (например, панорамная крыша, обогрев передних боковых стекол и электропривод двери багажника) ранее не предлагалась на серийных автомобилях АвтоВАЗа.

Изображение: АвтоВАЗ

Уже известно, что на старте продаж Lada Azimut будет доступен с двумя атмосферными двигателями. Базовая версия получит 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 120 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Более мощный 1,8-литровый двигатель на 135 л.с. будет работать с вариатором.

В 2027 году линейку пополнит новая модификация с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью не менее 150 л.с. и классической автоматической коробкой передач.

Lada Azimut станет первым новым кроссовером собственной разработки АвтоВАЗа за последние годы. Официальные цены и сроки начала продаж компания пока не объявила.

Ранее сообщалось, что в Тольятти запускают производство светодиодных фар и задней светодиодной балки для Lada Azimut — и это уникальное производство для России.

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