Lada, ты ли это? Lada Azimut получит отделку натуральной кожей, панорамную крышу и беспроводную зарядку для смартфона — но только в топовой версии

Инсайдер KhaDm (он же бывший инженер АвтоВАЗа) раскрыл подробности оснащения нового кроссовера Lada Azimut. Теперь известно, что будет у машины в базовой версии, а что — в топовой.

Изображение: АвтоВАЗ

В стандартное оснащение Lada Azimut войдут:

система стабилизации;

кондиционер;

медиасистема с сервисами «Сбера»;

камера заднего вида с омывателем;

система бесключевого доступа;

телематическая система с возможностью дистанционного запуска двигателя;

цифровая панель приборов;

электронный стояночный тормоз;

светодиодные фары;

динамические указатели поворота.

Покупатели топовой версии могут рассчитывать на:

боковые подушки безопасности и шторки безопасности;

систему контроля слепых зон;

отделку салона натуральной кожей;

двухзонный климат-контроль;

подогрев сидений, рулевого колеса, лобового и передних боковых стекол;

электрорегулировку передних сидений;

систему кругового обзора;

электропривод двери багажника;

беспроводную зарядку для смартфонов;

панорамную крышу;

легкосплавные колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

Часть этих опций (например, панорамная крыша, обогрев передних боковых стекол и электропривод двери багажника) ранее не предлагалась на серийных автомобилях АвтоВАЗа.

Изображение: АвтоВАЗ

Уже известно, что на старте продаж Lada Azimut будет доступен с двумя атмосферными двигателями. Базовая версия получит 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 120 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Более мощный 1,8-литровый двигатель на 135 л.с. будет работать с вариатором.

В 2027 году линейку пополнит новая модификация с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью не менее 150 л.с. и классической автоматической коробкой передач.

Lada Azimut станет первым новым кроссовером собственной разработки АвтоВАЗа за последние годы. Официальные цены и сроки начала продаж компания пока не объявила.

Ранее сообщалось, что в Тольятти запускают производство светодиодных фар и задней светодиодной балки для Lada Azimut — и это уникальное производство для России.