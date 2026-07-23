Новый V6 от Renault и Geely ожил: HORSE W30, выдающий 544 л.с., завели в первый раз

Это универсальный двигатель как для чисто бензиновых машин, так и для различных гибридов

Horse Powertrain — совместное предприятие Renault Group, Geely и Saudi Aramco — успешно запустила первый прототип нового двигателя HORSE W30. Испытания прошли в китайском Нинбо и стали важной вехой в разработке силового агрегата — подтверждена работоспособность новинки.

Изображение: Horse Powertrain

Теперь двигатель переходит на следующий этап — инженерам предстоит провести тонкую настройку, откалибровать систему управления и подготовить агрегат к установке на серийные автомобили. В компании называют успешный первый запуск важным шагом на пути к массовому производству.

HORSE W30 впервые представили на Пекинском международном автосалоне 2026 года. Новый двигатель рассчитан прежде всего на мощные гибридные автомобили, однако его конструкция универсальна: он совместим с классическими гибридами (HEV), подключаемыми гибридами (PHEV), последовательными гибридами с увеличенным запасом хода (REEV), а также может использоваться в традиционных бензиновых автомобилях.

В основе новинки — V-образный шестицилиндровый двигатель с углом развала блока 90 градусов и двумя турбокомпрессорами. В зависимости от настройки он способен развивать от 350 до 400 кВт мощности (476–544 л.с.) и от 600 до 700 Н·м крутящего момента. При этом удельная мощность превышает 110 кВт на литр рабочего объема — показатель, характерный для высокопроизводительных современных двигателей.

Horse Powertrain появилась в результате объединения компании Horse Technologies, принадлежащей Renault, и подразделения Aurobay, входившего в структуру Geely. Renault и Geely владеют по 45% акций предприятия, а еще 10% принадлежат Saudi Aramco.

Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Horse Powertrain располагает 18 производственными площадками и пятью инженерными центрами по всему миру, ее технологии уже используют Renault, Geely, Volvo Cars, Proton и Nissan.