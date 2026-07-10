Lada Azimut получит мотор мощностью не менее 150 л.с. и полноценный «автомат» в 2027 году

АвтоВАЗ подтвердил планы по выпуску более мощной версии нового кроссовера Lada Azimut. Как сообщил сотрудник дизайн-центра «АвтоВАЗа» Сергей Кутузов, модификация с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью не менее 150 л.с. и классической автоматической коробкой передач выйдет в 2027 году.

Изображение: Константин Завьялов / «Автоновости дня» с международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь»

На старте продаж кроссовер будет доступен только с атмосферными двигателями. Базовым станет 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 120 л.с., который будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Более мощный 1,8-литровый двигатель на 135 л.с. предложат с вариатором.

Тем временем подготовка к серийному производству кроссовера продолжается. На предприятии уже начали выпуск пластиковых бамперов для новой модели. В компании отмечают, что для их изготовления используется крупнейшая на заводе пресс-форма массой около 40 тонн.