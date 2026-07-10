Новозеландская компания впервые испытала «магнитный двигатель» для спутников без топлива

Новозеландская компания Zenno Astronautics сообщила об успешном испытании новой системы управления спутниками, которая не использует топливо. Вместо этого устройство создаёт тягу и управляет ориентацией аппарата за счёт взаимодействия сверхпроводящих магнитов с магнитным полем Земли.

Испытания проводились на спутнике Mira компании Impulse Space. Аппарат с установленной системой Supertorquer был выведен на орбиту в ноябре прошлого года в рамках совместной миссии SpaceX по запуску нескольких полезных нагрузок. По данным компании, во время тестов система успешно изменила ориентацию спутника по команде, подтвердив работоспособность технологии.

В отличие от традиционных спутниковых двигателей, которым необходим запас топлива, Supertorquer использует электрическую энергию, получаемую от солнечных батарей. Она питает сверхпроводящие катушки, создающие управляемое магнитное поле. Взаимодействуя с магнитным полем Земли, оно позволяет изменять положение спутника в пространстве без расхода топлива.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Для работы сверхпроводников требуется очень низкая температура. На Земле для этого обычно используют криогенные жидкости, однако в космосе такой подход непрактичен. Инженеры Zenno разработали собственную систему охлаждения с тепловым насосом и многослойной теплоизоляцией, которая поддерживает температуру катушек на уровне около −196 °C. По утверждению компании, максимальное энергопотребление системы охлаждения не превышает 48 ватт.

Основатель и генеральный директор Zenno Astronautics Макс Аршавский заявил, что в космосе энергия от Солнца доступна в избытке, поэтому использование магнитной системы позволяет получать ускорение без расхода топлива. По его словам, несколько сверхпроводящих магнитов, расположенных по разным осям, позволяют управлять направлением создаваемого магнитного поля и, соответственно, ориентацией космического аппарата.