Экологи требуют поставить на паузу проекты орбитальных дата-центров и мегасозвездий спутников

Экологические и научные организации потребовали от Федеральной комиссии по связи США (FCC) приостановить рассмотрение заявок на создание орбитальных дата-центров до проведения комплексной экологической оценки. Обращение было подано 8 июля через некоммерческую организацию Earthjustice, которая специализируется на экологическом праве.

Коалиция попросила FCC подготовить программное заявление о воздействии на окружающую среду (Programmatic Environmental Impact Statement, PEIS) для проектов орбитальных дата-центров в соответствии с Национальным законом об экологической политике США (National Environmental Policy Act, NEPA), принятым в 1969 году. Этот закон требует от федеральных ведомств оценивать возможные экологические последствия принимаемых решений.

В обращении говорится, что такая оценка должна рассмотреть совокупное влияние нескольких проектов, целью которых является размещение большого количества спутников с вычислительными системами на орбите. По мнению организаций, необходимо изучить возможное воздействие таких группировок на озоновый слой, качество ночного неба и химический состав стратосферы.

Источник: SpaceX

В коалицию вошли организация Public Employees for Environmental Responsibility, сеть экологических групп Environment America и DarkSky International, выступающая против светового загрязнения и за сохранение возможности наблюдать звёздное небо.

Проекты орбитальных дата-центров предполагают размещение вычислительных мощностей непосредственно в космосе. Их разработчики считают, что перенос части инфраструктуры за пределы Земли может снизить нагрузку на наземные дата-центры, которые требуют больших объёмов электроэнергии, воды и площадей на фоне роста спроса на вычисления для искусственного интеллекта.

При этом экологические организации указывают, что масштаб таких проектов значительно превышает предыдущие спутниковые группировки. SpaceX подала планы создания до миллиона орбитальных дата-центров, а компании Orbital, Starcloud, Blue Origin и Cowboy Space вместе рассматривают проекты ещё почти 260 тысяч спутников.

Представители Earthjustice отмечают, что ранее организации уже обращались в FCC по отдельным заявкам на создание крупных спутниковых группировок, включая Starlink компании SpaceX. Однако требование провести единый комплексный анализ для всех орбитальных дата-центров было выдвинуто впервые.

Старший юрист Earthjustice Ян Хасселман заявил, что FCC обязана рассмотреть обращение и дать ответ в разумные сроки. По его словам, если комиссия начнёт выдавать лицензии без выполнения требований экологического законодательства, то тогда вопрос может перейти в судебную плоскость.

FCC пока не прокомментировала обращение. При этом комиссия уже ужесточила отдельные требования к спутниковым операторам: например, для аппаратов на низкой околоземной орбите был сокращён срок обязательного сведения с орбиты после завершения миссии с 25 до 5 лет.

Одновременно регулятор испытывает давление с другой стороны — от компаний и отраслевых организаций, которые требуют ускорить рассмотрение заявок на новые спутниковые системы из-за роста конкуренции в космической отрасли, в том числе со стороны Китая.